Royal Caribbean Cruises Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten zwei Wochen wurde Royal Caribbean Cruises von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen herausgefunden hat. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Royal Caribbean Cruises derzeit bei 101,28 USD verläuft. Der Aktienkurs ging bei 117,81 USD aus dem Handel, was einem Abstand von +16,32 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 122,74 USD, was einer Differenz von -4,02 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 66, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 57,43 ebenfalls ein neutrales Rating. Insgesamt ergibt sich daher auch nach RSI-Bewertung eine neutrale Einstufung für Royal Caribbean Cruises.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Insgesamt ergibt sich daher für diesen Faktor eine negative Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung und eine positive technische Analyse, aber negative weiche Faktoren bei der Einschätzung von Royal Caribbean Cruises.