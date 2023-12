Royal Caribbean Cruises Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Aktie der Royal Caribbean Cruises wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, wobei 8 von 11 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden und die restlichen 3 als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 105,3 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 17,87 Prozent fallen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 128,21 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf Anlegerstimmung wurde in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Royal Caribbean Cruises berichtet. Die überwiegend negativen Themen, die in den Kommentaren angesprochen wurden, spiegeln eine insgesamt "Schlechte" Stimmung der Anleger wider, obwohl einige messbare Signale eine "Gut"-Empfehlung ergeben haben.

Die Dividende des Unternehmens beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,77 % im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit als niedriger zu bewerten ist. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Royal Caribbean Cruises in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +105,88 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent für "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Aktien sowie einer mittleren Rendite von -1,61 Prozent im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für das Unternehmen.