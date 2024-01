Royal Caribbean Cruises Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Royal Caribbean Cruises eine beeindruckende Performance von 125,71 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche durchschnittlich um 36,39 Prozent, was bedeutet, dass Royal Caribbean Cruises eine Outperformance von +89,32 Prozent erzielt hat. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor schnitt das Unternehmen gut ab, mit einer Rendite von 10,26 Prozent im letzten Jahr - 115,46 Prozent über dem Durchschnittswert.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Royal Caribbean Cruises derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,76 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Royal Caribbean Cruises-Aktie (123,42 USD) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (94,11 USD) liegt, was einer Überperformance von +31,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (111,81 USD) zeigt einen positiven Unterschied von +10,38 Prozent zum letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Royal Caribbean Cruises einen Wert von 29 auf, während der Branchendurchschnitt bei 51,02 liegt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen unterbewertet ist und entsprechend eine positive Bewertung erhält.

Insgesamt zeigt sich also, dass Royal Caribbean Cruises in verschiedenen Bereichen eine starke Performance erzielt hat und in Bezug auf die fundamentale Bewertung unterbewertet ist.