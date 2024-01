Royal Caribbean Cruises Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Royal Caribbean Cruises liegt derzeit bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,02 für Hotels, Restaurants und Freizeitunternehmen unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Royal Caribbean Cruises eine Performance von 125,71 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,39 Prozent eine Outperformance von 89,32 Prozent bedeutet. Im Zyklischen Konsumgüter-Sektor lag die Rendite bei 10,26 Prozent, sodass Royal Caribbean Cruises hier eine Überperformance von 115,46 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Royal Caribbean Cruises durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf diesem Kriterium.

Abschließend wurde auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige 7-Tage-RSI (33,79 Punkte) als auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI (39,84 Punkte) deuten darauf hin, dass die Royal Caribbean Cruises-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Royal Caribbean Cruises auf Grundlage dieser Analyse eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf den fundamentalen Kriterien, der Branchenvergleich Aktienkurs, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index.