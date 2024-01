Royal Caribbean Cruises Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Royal Caribbean Cruises wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 93,18 USD, was einer Überbewertung des Aktienkurses von 33,2 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 109,43 USD zeigt eine Abweichung von +13,42 Prozent und bestätigt somit die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird deutlich, dass die Aktivität im Netz schwach ist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Royal Caribbean Cruises in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Royal Caribbean Cruises-Aktie einen Wert von 65,07 für den RSI7 (sieben Tage) und 33,67 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.