Royal Caribbean Cruises Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

An der Heimatbörse New York notiert Royal Caribbean Cruises per 19.08.2023, 10:54 Uhr bei 99.53 USD. Royal Caribbean Cruises zählt zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Royal Caribbean Cruises entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Royal Caribbean Cruises erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 9 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Royal Caribbean Cruises aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (98 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -1,54 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 99,53 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Royal Caribbean Cruises erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 52,13 und liegt mit 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 71,64. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Royal Caribbean Cruises auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Royal Caribbean Cruises niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 3,25 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,25 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".