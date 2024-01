Royal Caribbean Cruises Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Royal Caribbean Cruises wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 42,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 44,68, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Netz ergibt sich für Royal Caribbean Cruises ein durchschnittliches Bild. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Analysten bewerten die Aktie von Royal Caribbean Cruises mehrheitlich positiv, mit 8 "Gut"- und 3 "Neutral"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Für das kommende Jahr prognostizieren sie jedoch ein Abwärtspotential von -15,95 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Fundamental betrachtet ist Royal Caribbean Cruises im Vergleich zum Branchendurchschnitt unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,78 im Vergleich zu 51,04 in der Branche, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.