Royal Caribbean Cruises Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Royal Caribbean Cruises hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 108,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche einen Anstieg von +105,88 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -1,61 Prozent, wobei Royal Caribbean Cruises um 110,02 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 90,42 USD für die Royal Caribbean Cruises-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 128,21 USD, was einer Differenz von +41,79 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie ein "Gut"-Rating aufgrund der positiven Abweichungen.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen um Royal Caribbean Cruises, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Von insgesamt 11 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Royal Caribbean Cruises-Aktie waren 8 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, ergibt sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Durchschnitt von 105,3 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -17,87 Prozent fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung der Analysten insgesamt "Schlecht". Zusammenfassend erhält Royal Caribbean Cruises somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

