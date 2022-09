Royal Caribbean Cruises Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Royal Caribbean Cruises weist am 09.09.2022, 16:11 Uhr einen Kurs von 46.63 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Royal Caribbean Cruises höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 4,58 Prozentpunkte (7,65 % gegenüber 3,08 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Royal Caribbean Cruises beläuft sich mittlerweile auf 63,25 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 45,16 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -28,6 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 38,3 USD. Somit ist die Aktie mit +17,91 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Royal Caribbean Cruises 6 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Royal Caribbean Cruises vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 45,16 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 71,11 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 77,27 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".