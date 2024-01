Royal Caribbean Cruises Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft zur technischen Analyse von Aktien verwendet, um festzustellen, ob sie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" sind. Für Royal Caribbean Cruises betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 30,5 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Royal Caribbean Cruises auf langfristiger Basis als "Gut". Von 18 Analysten waren 8 positiv, 3 neutral und keiner negativ. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 105,3 USD, was einer Erwartung von -13,13 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 121,21 USD.

Das Sentiment im Internet in Bezug auf Royal Caribbean Cruises wird als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität mittelmäßig ist und die Stimmungsänderung negativ ist. Langfristig ergibt sich ein Gesamtergebnis von "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Royal Caribbean Cruises als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 94,41 USD liegt, was einer positiven Abweichung von 28,39 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 112,54 USD, was einer Abweichung von +7,7 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

