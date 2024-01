Royal Caribbean Cruises Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Royal Caribbean Cruises weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 8 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Royal Caribbean Cruises abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 105,3 USD, was einer möglichen Kursabnahme von -17,09 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

In der technischen Analyse wird die Royal Caribbean Cruises derzeit als positiv bewertet, da der GD200 des Wertes bei 95,61 USD liegt, was einer positiven Abweichung von +32,83 Prozent vom aktuellen Kurs (127 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 115,36 USD zeigt eine positive Abweichung von +10,09 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Royal Caribbean Cruises liegt bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,13 deutlich niedriger ist. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.