Royal Caribbean Cruises Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Bei einer Dividende von 0 % wird die Ausschüttung von Royal Caribbean Cruises im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (2,74 %) als niedriger bewertet, da die Differenz 2,74 Prozentpunkte beträgt. Deshalb wird derzeit die Einstufung als "Schlecht" angesehen.

Die Anleger-Stimmung bei Royal Caribbean Cruises in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, so dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Dabei wurden 0 Schlecht- und 7 Gut-Signale identifiziert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Royal Caribbean Cruises als unterbewertet, da das KGV mit 28,66 insgesamt 43 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 50,27 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Royal Caribbean Cruises in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 108,41 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Performance in der Branche bei 35,95 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +72,45 Prozent im Branchenvergleich für Royal Caribbean Cruises. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat die Aktie mit einer Rendite von 10,67 Prozent im letzten Jahr um 97,74 Prozent über dem Durchschnittswert gelegen. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating vergeben.