Royal Caribbean Cruises Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Royal Caribbean Cruises liegt bei 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche (KGV von 51,02) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Royal Caribbean Cruises eine Performance von 125,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Outperformance von +89,32 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit 115,46 Prozent über dem Durchschnitt. Diese hervorragende Performance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 %, was 2,76 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt aus Hotels, Restaurants und Freizeit bedeutet. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt wurden sieben Handelssignale ermittelt, davon sieben als "Gut" und keines als "Schlecht". Basierend auf der Anlegerstimmung wird die Aktie von Royal Caribbean Cruises daher als angemessen bewertet und erhält eine „Gut“-Einstufung.