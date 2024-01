Royal Caribbean Cruises Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Aktie der Royal Caribbean Cruises wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 8 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Diese Bewertungen führen zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Royal Caribbean Cruises vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 105,3 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 2092,4 USD lag, wird eine erwartete Kursentwicklung von -94,97 Prozent prognostiziert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt die Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Neutral" für die Aktie von Royal Caribbean Cruises.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes wurde festgestellt, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum nur geringe Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Royal Caribbean Cruises derzeit als positiv eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1327,51 USD, während der Kurs der Aktie bei 2092,4 USD liegt, was einer positiven Abweichung von +57,62 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1535,6 USD zeigt eine positive Abweichung von +36,26 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Royal Caribbean Cruises derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.