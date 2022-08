Royal Canadian Mint veröffentlicht Umsatz und Ergebnisse für Q2 2022

Finanztrends Video zu Palladium



Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) -Die Royal Canadian Mint (die „Mint") freut sich, ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt zu geben, die einen Einblick in ihre Aktivitäten, die Märkte, die ihre Geschäfte beeinflussen, und ihre Erwartungen für die nächsten 12 Monate geben.„Die Mint beweist weiterhin ihre Widerstandsfähigkeit und Stabilität, indem sie inmitten der schwierigen Marktbedingungen starke Ergebnisse erzielt", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. „Die hervorragende Resonanz auf unsere neue Opulenz-Kollektion hat die Mint mit einer neuen Kategorie von Kunden bekannt gemacht. Wir werden weiterhin die Bedürfnisse unserer Kunden in allen unseren Geschäftsbereichen erfüllen, während wir uns bemühen, neue Zielgruppen zu erreichen und neue Chancen zu nutzen."Die Finanzergebnisse sollten in Verbindung mit dem Jahresbericht der Mint gelesen werden, der unter www.mint.ca einzusehen ist. Alle Geldbeträge sind in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.Finanzielle und operative Highlights- Die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 entsprechen den Erwartungen angesichts der außergewöhnlichen Leistung im Jahr 2021 und der geplanten betrieblichen Wartungsmaßnahmen im Jahr 2022. Die Mint erwartet, ihre finanziellen Ziele für 2022, wie sie im Businessplan der Münze festgelegt sind zu übertreffen.- Im Vergleich zum Jahr 2021, in dem einzigartige Ergebnisse erzielt wurden, verzeichnete die Münzanstalt einen um 12 % niedrigeren Umsatzerlös, während die Gesamtrentabilität aufgrund geringerer Goldbarrenmengen und geplanter höherer Betriebskosten im Quartalsvergleich zurückging.- Der konsolidierte Umsatzerlös sank im Jahr 2022 auf 841,9 Millionen Dollar (2021– 953,5 Millionen Dollar).- Der Umsatzerlös aus dem Edelmetallgeschäft sank im Jahr 2022 auf 793,6 Millionen Dollar (2021 – 905,4 Millionen Dollar):- Insgesamt stiegen die betrieblichen Aufwendungen im Quartalsvergleich um 13 % auf 29,7 Millionen Dollar (2021 – 26,2 Millionen Dollar). Dies ist vor allem auf geplante temporäre und nicht temporäre Erhöhungen der Aufwendungen zur Unterstützung der geschäftlichen Umstrukturierung, einer integrativen und engagierten Belegschaft und der Wiederherstellung des Kontakts mit den Kunden der Mint auf der ganzen Welt zurückzuführen.- Die Barmittel stiegen auf 86,6 Millionen Dollar (31. Dezember 2021 – 69,3 Millionen Dollar).- Konsolidiertes Ergebnis und Finanzergebnis- Das Volumen an Goldbarren stieg um mehr als 20 % und erreichte 357,0 Tausend Unzen (2021 - 448,7 Tausend Unzen), während das Volumen an Silberbarren im Quartalsvergleich um 8 % auf 9,6 Millionen Unzen anstieg (2021 – 9,0 Mio. Unzen).- Der Umsatz mit numismatischen Produkten stieg im Jahr 2022 auf 31,9 Dollar (2021 – 24,8 Millionen Dollar), was auf höhere Umsätze mit der neuen Opulence-Münzkollektion der Mint, internationalen Wiederverkaufsmünzen und Edelmetallprodukten zurückzuführen ist. Die Umsatzerlöse der Umlaufssparte stiegen im Jahr 2022 auf 48,3 Millionen Dollar (2021 – 48,1 Millionen Dollar):- Die Umsatzerlöse aus Produkten und Dienstleistungen für den kanadischen Münzumlauf stiegen im Quartalsvergleich um 14 %, was auf die Produktion von Münzen zur Auffüllung der kanadischen Umlaufbestände im Auftrag des Finanzministeriums sowie auf einen Anstieg der im Berichtszeitraum verarbeiteten ARP-Tonnen zurückzuführen ist.- Die Umsatzerlöse aus dem Auslandsumlaufgeschäft gingen im Quartalsvergleich um 11 % zurück, da im Jahr 2022 geringere Mengen produziert und versandt wurden als im Jahr 2021.(in Millionen)13 Wochen 26 Wochenbis zum bis zumVeränderung Veränderung2. Juli 3. Juli Dollar % 2. Juli 3. Juli Dollar %2022 2021 2022 2021Umsatz 841,9 953,5 (111,6) (12) 1.706,9 1.856,4 (149,5) (8)Dollar Dollar Dollar DollarGewinn für 2,4 Dollar 20,5 (18,1) (88) 16,8 34,3 (17,5) (51)die Dollar Dollar DollarPeriodeGewinn vor 14,5 25,2 (10,7) (42) 30,3 51,1 (20,8) (41)Ertragssteuern Dollar Dollar Dollar DollarundsonstigenPositionenGewinn vor 1,7 % 2,6 % 1,8 % 2,8 %ErtragssteuernundsonstigenPositionenals Marge2(1) DerGewinn vorErtragssteuernundsonstigenPositionenist eineNon-GAAP-Finanzkennzahl.EineÜberleitungvom Gewinnfür diePeriodezum GewinnvorErtragssteuernundsonstigenPositionenist aufSeite 12desBerichtsder Mintfür daszweiteQuartal2022enthalten(2) DerGewinn vorErtragsteuernundsonstigenPositionenals Margeist eineNon-GAAP-Finanzkennzahl,derenBerechnungauf demGewinn vorErtragssteuernundsonstigenPositionenberuht.Zum2. Juli 2022 31. Dezember Dollar % Veränderung2021 VeränderungDollar 86,6 Dollar 69,3 17,3 25ZahlungsmittelInventar Dollar 65,4 Dollar 86,5 (21,1) (24)Dollar 153,3 Dollar 154,2 (0,9) (1)KapitalvermögenSumme Aktiva Dollar 403,9 Dollar 405,5 (1,6) -Dollar 142,6 Dollar 122,5 20,1 16UmlaufvermögenDie Mint besitzt einen Business-Continuity-Plan und überwacht weiterhin aktiv ihre globalen Lieferketten- und Logistiknetzwerke, die den laufenden Betrieb ermöglichen. Trotz aller Anstrengungen erwartet die Mint, dass sich COVID-19 und aufkommende Varianten, die Inflation sowie andere externe Ereignisse auf der ganzen Welt weiterhin auf ihre Leistung im Jahr 2022 auswirken werden. Die Mint mindert potenzielle Risiken, sobald sie auftreten, und priorisiert die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter, indem sie ihre Arbeitsprotokolle an die Anforderungen der Provinzen und der lokalen Gesundheitsbehörden anpasst.Um mehr über den Bericht der Mint für das zweite Quartal 2022 zu erfahren, besuchen Sie bitte www.mint.ca.Informationen zur Royal Canadian MintDie Royal Canadian Mint ist die staatliche Einrichtung, die für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen zuständig ist. Sie wird als eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten weltweit anerkannt. Sie bietet eine breite Palette spezialisierter, qualitativ hochwertiger Münzprodukte und damit verbundener Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Royal Canadian Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN UND NON-GAAP-FINANZKENNZAHLENDiese Ergebnismitteilung enthält Non-GAAP-Finanzkennzahlen, die an den Stellen, an denen sie dargestellt werden, eindeutig gekennzeichnet sind. Non-GAAP-Finanzkennzahlen sind nicht nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) standardisiert und möglicherweise nicht mit ähnlichen finanziellen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen angegeben werden, die nach IFRS berichten.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Ziele, Pläne, Strategien, des zukünftigen Wachstums, der Betriebsergebnisse, der Leistung sowie der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten der Mint widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter oder Ausdrücke wie „plant", „erwartet"" „glaubt", „schätzt", „beabsichtigt" und andere ähnliche Ausdrücke zu erkennen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich nicht um Tatsachen, sondern lediglich um Prognosen bezüglich des erwarteten Wachstums, der Betriebsergebnisse, der Leistung, der Geschäftsaussichten und der Chancen (Annahmen). Das Management hält diese Prognosen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen zwar für angemessen, sie können sich jedoch als falsch erweisen. Diese Prognosen der zukünftigen Ergebnisse unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen der Mint abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt Risks to Performance („Risiken für die Geschäftsentwicklung") im Geschäftsbericht 2021 der Mint sowie in Erläuterung 9 – Financial Instruments and Financial Risk Management („Finanzinstrumente und finanzielles Risikomanagement") des geprüften Konzernabschlusses der Mint für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum 17. August 2022. Die Mint verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder Änderungen der Umstände oder andere Gründe nach diesem Datum zu berücksichtigen.Bitte kontaktieren Sie: Alex Reeves, Senior Manager, Public Affairs, Tel.: (613) 884-6370, reeves@mint.caOriginal-Content von: Royal Canadian Mint (RCM), übermittelt durch news aktuell