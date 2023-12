Royal Bank of Canada Pref Z Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Royal Bank of Canada-Aktie wurde in einer technischen Analyse untersucht, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über verschiedene Zeiträume betrachtet wurde. Dabei wurde festgestellt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts über 200 Handelstage bei 124,43 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 134 CAD liegt, was einer Abweichung von +7,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Eine ähnliche Betrachtung basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt einen gleitenden Durchschnitt von 120,8 CAD und einen letzten Schlusskurs von +10,93 Prozent Abweichung, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung für die Royal Bank of Canada ergab, dass in den letzten 12 Monaten 7 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Dies führt langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut". Auch aktuelle Analystenberichte bestätigen diese Einschätzung mit 3 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Zudem erwarten Analysten eine Entwicklung von 2,13 Prozent auf Basis des aktuellen Kurses von 134 CAD, was zu einem mittleren Kursziel von 136,86 CAD führt und als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie betrachtet, wobei ein Wert von 11,82 festgestellt wurde, der über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Infolgedessen wird die Aktie aufgrund des relativ hohen KGV als "teuer" bewertet und erhält daher ein "Schlecht" auf fundamentaler Basis.

Abschließend wurden auch der Relative Strength Index (RSI) der Royal Bank of Canada-Aktie betrachtet, wobei sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis analysiert wurden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 30,77 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, während der RSI25 bei 15,57 liegt, was zu einer abweichenden "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Royal Bank of Canada-Aktie somit gemischte Bewertungen basierend auf verschiedenen Analysemethoden.