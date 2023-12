Royal Bank of Canada Pref Z Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Analystenmeinungen zur Royal Bank Of Canada sind insgesamt positiv. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, wurden 7 als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Im letzten Monat gab es 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 136,86 CAD, was einer prognostizierten Entwicklung um 1,96 Prozent entspricht. Die aktuelle Einschätzung der Analysten lautet daher "Neutral".

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Royal Bank Of Canada. Es gab sechs positive und vier negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit auf eine positive Entwicklung hinweist. Insgesamt erhält die Royal Bank Of Canada daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Finanzsektors hat die Aktie der Royal Bank Of Canada im letzten Jahr eine Rendite von 0,61 Prozent erzielt. Dies liegt 8,33 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,95 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 8,8 Prozent, wobei die Royal Bank Of Canada aktuell 8,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Royal Bank Of Canada zeigt, dass die Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 19 und der RSI der letzten 25 Tage 20,42. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Royal Bank Of Canada basierend auf den Analystenmeinungen, der Anlegerstimmung und dem RSI.