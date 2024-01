Royal Bank of Canada Pref Z Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Royal Bank Of Canada neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Royal Bank Of Canada-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,43 und ein Wert für den RSI25 von 9,24. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet die Royal Bank Of Canada derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Royal Bank Of Canada im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,61 Prozent erzielt, was 9,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt durchschnittlich 14,2 Prozent, wobei die Royal Bank Of Canada aktuell 13,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf die Royal Bank Of Canada-Aktie. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung des Anleger-Sentiments führt.