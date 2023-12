Royal Bank of Canada Pref Z Aktie: So könnte es weitergehen!

Derzeit ist die Royal Bank Of Canada Gegenstand intensiver Diskussionen in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt dabei eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt weitgehend unverändert und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt jedoch insgesamt eine positive Bewertung, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien vorherrschen. Weitergehende Studien zeigen jedoch auch negative Signale, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf analytischer Ebene führt.

In fundamentaler Hinsicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Royal Bank Of Canada derzeit mit 11,82 Euro überbewertet, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Analysten geben für die langfristige Einstufung insgesamt eine positive Bewertung, während auf kurzfristiger Betrachtungsbasis eine neutrale Gesamteinschätzung vorliegt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 134,04 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 2,02 Prozent bedeutet und somit zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Royal Bank Of Canada eine neutrale Einschätzung.