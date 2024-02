Royal Bank of Canada Pref Z Aktie: Ist es vollbracht?

Die Royal Bank Of Canada wird von der Redaktion hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik neutral eingestuft. Der aktuelle Wert der Dividendenrendite liegt bei 4,14 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,33 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -0,19 Prozent zur Branchen-Gesamtwertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Royal Bank Of Canada liegt bei 12 und zeigt somit eine Überbewertung des Titels an. Im Vergleich zur Branche, die ein KGV von 9 aufweist, zahlt die Börse somit 25 Prozent mehr für jeden Euro Gewinn des Unternehmens.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Royal Bank Of Canada aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 44,42. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie eine erhöhte Diskussionsaktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit eine positive Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung hinsichtlich der Dividendenrendite und des RSI, jedoch eine schlechte Bewertung in Bezug auf das KGV und das Sentiment und den Buzz im Netz.