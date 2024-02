Royal Bank of Canada Pref Z Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Royal Bank of Canada verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 4,14 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,33 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Royal Bank of Canada liegt bei 10,74, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 48,13, was für 25 Tage eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an drei Tagen von positiven Themen und an acht Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Aufgrund dieser negativen Stimmungslage wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Royal Bank of Canada festgestellt werden, und auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet.