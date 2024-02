Royal Bank of Canada Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Bank Canada":

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Royal Bank of Canada im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,46 Prozent erzielt, was 4,57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 7,79 Prozent, wobei die Royal Bank of Canada aktuell 9,25 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erfordert. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12,33 Euro, was 25 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" auf Grundlage des KGV.

Die technische Analyse zeigt, dass die Royal Bank of Canada derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um +5,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine Abweichung von -0,09 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.