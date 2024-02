Royal Bank of Canada Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über die Royal Bank of Canada in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie lässt darauf schließen, dass das Unternehmen derzeit nicht im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Royal Bank of Canada im letzten Jahr eine Rendite von -1,46 Prozent erzielt, was 3,35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 8,91 Prozent, worunter die Royal Bank of Canada aktuell um 10,37 Prozent zurückliegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Von Analysten wird die Royal Bank of Canada-Aktie aktuell als "Gut" eingestuft, basierend auf 7 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 138,04 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 4,62 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse wird die Royal Bank of Canada-Aktie anhand der 200-Tage-Linie als "Gut" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von +5,83 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.