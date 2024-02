Royal Bank of Canada Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Bank Canada":

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Royal Bank of Canada ist laut einer Analyse unserer Analysten größtenteils negativ. Dies wurde anhand von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen gemessen. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt. Die Handelssignale ergaben hingegen eine positive Bewertung, was auf eine gute Entwicklung hindeutet. Insgesamt wird die Stimmung als neutral eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten sieben Mal eine positive Einschätzung, vier Mal eine neutrale und einmal eine schlechte Bewertung für die Royal Bank of Canada abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als gut bewertet. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, basierend auf den jüngsten Empfehlungen. Das mittlere Kursziel liegt bei 138,04 CAD, was eine neutrale Einschätzung hervorruft.

Die Dividendenpolitik der Royal Bank of Canada wird von unseren Analysten neutral bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zur Branche leicht negativ ausfällt. In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von -1,46 Prozent erzielt, was im Branchen- und Sektorvergleich zu einer Underperformance führt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.