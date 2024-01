Royal Bank of Canada Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Bank Canada":

Die Royal Bank of Canada wurde in den letzten Monaten hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 5 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Das aktuelle KGV der Royal Bank of Canada liegt bei 11,82, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 9,62 auf, was bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Royal Bank of Canada nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".