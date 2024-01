Royal Bank of Canada Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Bank Canada":

Die Royal Bank of Canada wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) auf. Für einen Zeitraum von 7 Tagen weist die Royal Bank of Canada einen RSI-Wert von 86,98 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 32. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Royal Bank of Canada ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,82 auf, was 22 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGVs wird die Aktie als "teuer" betrachtet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte die Royal Bank of Canada in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 13,08 Prozent gestiegen sind, was zu einer Unterperformance von -12,47 Prozent führt. Im Sektorvergleich lag die Rendite 2,18 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Royal Bank of Canada mit 4,67 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,29 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Royal Bank of Canada-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.