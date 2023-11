Royal Bank of Canada Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Royal Bank Of Canada wird eine fundamentale Analyse unterzogen, bei der das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet wird. Mit einem Wert von 11,22 wird die Aktie als deutlich teurer als der Branchendurchschnitt eingestuft, was auf eine Überbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 8,53, was einen Abstand von 32 Prozent zum KGV der Royal Bank Of Canada bedeutet. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Royal Bank Of Canada in den letzten Wochen jedoch deutlich verbessert. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Darüber hinaus hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Royal Bank Of Canada-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 125,2 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 118,81 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -5,1 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 116,07 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was auch durch die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen bestätigt wird. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft. Die Auswertung von exakt berechenbaren Signalen ergab 5 Gut- und 2 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.