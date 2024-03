Royal Bank of Canada Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Bank Canada":

Die Diskussionen über die Royal Bank of Canada auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation, obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Insgesamt konnten fünf Handelssignale ermittelt werden, wobei 4 Signale positiv und 1 Signal negativ ausfiel. Dies führt letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie der Royal Bank of Canada bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Royal Bank of Canada mittlerweile auf 125,45 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 136,53 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,83 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Auf der anderen Seite hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 132,64 CAD. Damit ist die Aktie mit einem Abstand von +2,93 Prozent aus dieser Sicht als "Neutral" zu bewerten. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Derzeit liegt der RSI der Royal Bank of Canada bei 41,88, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Royal Bank of Canada bei 12, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 9,93) über dem Durchschnitt liegt und die Aktie damit überbewertet erscheinen lässt. Auf dieser Stufe erhält die Aktie folglich eine "Schlecht"-Bewertung.