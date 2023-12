Royal Bank of Canada Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Bank Canada":

Die Royal Bank of Canada hat kürzlich ihre Dividendenpolitik bekannt gegeben, wobei das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 4 liegt. Dies bedeutet eine positive Differenz von +0,11 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Handelsbankenbranche. Aufgrund dieser Daten haben unsere Analysten dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist die Aktie der Royal Bank of Canada ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,82 auf, was 30 Prozent über dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Handelsbankenbranche hat die Royal Bank of Canada in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,61 Prozent erzielt. Dies steht im starken Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 7,78 Prozent in der Branche, was zu einer Underperformance von -7,17 Prozent führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich lag die Rendite der Royal Bank of Canada unterhalb des Durchschnitts, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Einschätzungen der Analysten für die Royal Bank of Canada haben in den letzten zwölf Monaten zu 7 positiven, 4 neutralen und 1 negativen Bewertungen geführt, was insgesamt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Für den vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, wobei die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut" führten. Das mittlere Kursziel für die Aktie der Royal Bank of Canada liegt bei 136,86 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 2,38 Prozent darstellt. Basierend auf der Bewertung von Analysten wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

