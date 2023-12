Royal Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Royal-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 6,15 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 6,54 CNH (+6,34 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden analysiert, wobei der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt lag und der Aktie somit auch hier ein "Gut"-Rating verliehen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Royal-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,7 Prozent erzielt, was 6,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit Wertpapieren aus dem Sektor "Nahrungsmittel" liegt die Royal-Aktie mit einer Rendite von -9,34 Prozent um 6,36 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Royal liegt der RSI7 bei 24,1 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutralere Situation, da Royal weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Royal-Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Royal-Aktie 1,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die Branche "Nahrungsmittel" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,7 Prozent aufweist, wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.