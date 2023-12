Royal Aktie: Tut sie es schon wieder?

In den letzten vier Wochen konnte bei Royal eine positive Veränderung der Stimmungslage in den sozialen Medien beobachtet werden. Dies spiegelt sich auch in einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz wider, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Royal derzeit bei 6,16 CNH verläuft, was zu einer neutralen Einstufung führt. Trotz eines Aktienkurses von 6,45 CNH und einem Abstand von +4,71 Prozent, liegt der GD50 mit einem Niveau von 5,78 CNH um +11,59 Prozent über dem aktuellen Kurs, was auf ein gutes Signal hinweist.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Royal mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,72 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Royal-Aktie als neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 44,05 und einem RSI25-Wert von 39,13.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis des Relative Strength-Indikators.