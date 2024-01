Royal Aktie: Jetzt geht’s rund!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Royal beträgt das aktuelle KGV 45. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Royal aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Royal eine Performance von -15,7 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -10,25 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,44 Prozent im Branchenvergleich für Royal. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,52 Prozent, wobei Royal 5,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen wurde bei Royal eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen aufweisen. Die Stärke der Diskussion zeigte ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Insgesamt erhält Royal daher in dieser Stufe ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Royal derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,13 CNH, womit der Kurs der Aktie (6,44 CNH) um +5,06 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,88 CNH entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +9,52 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".