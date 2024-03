Royal Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Stimmung rund um die Aktien von Royal wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter Analysen von Bankhäusern und das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage.

Die Analyse der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung für Royal eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Royal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,81 CNH. Der letzte Schlusskurs (4,51 CNH) weicht somit um -22,38 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich erzielte Royal in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -42,65 Prozent, was eine Underperformance von -18,82 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Royal deutlich unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussion in den Social Media in den letzten Tagen zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Royal. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Royal daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält die Aktie von Royal also gemischte Bewertungen, mit einer "Gut"-Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild und die Anlegerstimmung, aber "Schlecht"-Bewertungen aus charttechnischer Sicht und im Branchenvergleich.