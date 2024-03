Roy Asset Holding SE Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Indikatoren für das aktuelle Bild einer Aktie sein. Bei Roy Asset gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus technischer Sicht ist der Kurs der Roy Asset mit 0,012 EUR derzeit um 40 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -82,86 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für die Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Roy Asset liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,94 Prozent für die "Bauprodukte"-Branche liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" hat die Aktie von Roy Asset im letzten Jahr eine Rendite von -94,44 Prozent erzielt, was 104,58 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Bauprodukte" liegt die Aktie mit einer Rendite von 13,62 Prozent um 108,06 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.