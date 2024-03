Roy Asset Holding SE Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Roy Asset-Aktie hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,94 % für Bauprodukte. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Roy Asset-Aktie ein Durchschnitt von 0,07 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,012 EUR, was einer Differenz von -82,86 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Roy Asset-Aktie liegt auf 7- und 25-Tage-Basis bei 50 Punkten bzw. 57,03 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Das Anleger-Sentiment für die Roy Asset-Aktie wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da weder stark positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Roy Asset beschäftigt hat.

Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Dividendenrendite, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments jeweils eine "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung für die Roy Asset-Aktie.