Rox Resources Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse und bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Rox -Australia liegt bei 50, was als "neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über 25 Tage betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rox -Australia überwiegend positiv diskutiert, mit nur einem Tag neutraler Stimmung. Aktuell sind die Anleger auch hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Rox -Australia führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Rox -Australia-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.