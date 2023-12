Rox Resources Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Rox-Aktie in Australien hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,27 AUD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 AUD lag, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,21 AUD über dem letzten Schlusskurs von 0,18 AUD, was einer Abweichung von -14,29 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Rox-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Rox-Aktien in Australien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Rox-Aktien liegt bei 66,67 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist, während der RSI25 bei 56,67 Punkten liegt und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz rund um die Rox-Aktien ergibt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Rox-Aktie in Australien also Bewertungen von "Schlecht" in der einfachen Charttechnik, "Gut" in der Anleger-Stimmung und "Neutral" in Bezug auf den RSI und das langfristige Stimmungsbild.