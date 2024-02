Rox Resources Aktie: Knallt es bald?

Die Rox -Australia-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,25 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,165 AUD liegt, was einer Abweichung von -34 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,18 AUD unter dem letzten Schlusskurs (-8,33 Prozent), wodurch die Aktie auch für diesen Zeitraum ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Rox -Australia-Aktie somit für die einfache Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger äußerten sich an sieben Tagen positiv und an insgesamt fünf Tagen neutral über das Unternehmen Rox -Australia. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen nicht festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Rox -Australia-Aktie liegt bei 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 55 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.