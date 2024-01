Rox Resources Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Rox -Australia zeigt gemäß der technischen Analyse eine negative Tendenz. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf einen Abwärtstrend hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,27 AUD, während der letzte Schlusskurs mit 0,185 AUD deutlich darunter liegt, was eine Abweichung von 31,48 Prozent bedeutet. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,2 AUD über dem letzten Schlusskurs von 0,185 AUD, was einer Abweichung von 7,5 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie von Rox -Australia somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index für die Rox -Australia-Aktie zeigt ebenfalls einen neutralen Trend. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 52,38, was beide auf eine neutrale Empfehlung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist hingegen positiv. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Rox -Australia diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine neutrale Einschätzung hin, da die Aktivität im Netz mittelmäßig war und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb.

Insgesamt ergibt sich damit für Rox -Australia eine "Neutral"-Einstufung basierend auf den trendfolgenden Indikatoren, eine "Neutral"-Empfehlung auf Basis des Relative Strength-Index und eine "Gut"-Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments.