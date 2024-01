Rover-Anleger wird’s freuen!

Die Rover-Aktie wurde von Analysten bewertet, wobei 2 von 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,5 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -40,37 Prozent vom letzten Schlusskurs (10,9 USD) fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht", und insgesamt erhält Rover von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurden in sozialen Medien überwiegend neutrale Bewertungen von privaten Nutzern abgegeben. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rover-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,45 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (10,9 USD) liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,56 USD) zeigt eine positive Abweichung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Rover-Aktie führt.