Rover Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Aktie der Rover wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 positiven Einstufungen, 0 neutralen Einstufungen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Rover vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 6,5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,91 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -40,42 Prozent hin, was als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einschätzung der Analysten für die Aktie der Rover.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +76,25 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von +22,86 Prozent eine positive Entwicklung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Rover in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien nimmt ebenfalls ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für dieses Kriterium.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinstufung basierend auf den Bewertungen der Analysten, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Buzz sowie der Anleger-Stimmung.