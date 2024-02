Rover Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Rover eine gute Bewertung gegeben. Es gab keine neutralen oder schlechten Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -36,13 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Empfehlung von Seiten der Analysten.

In der technischen Analyse erhält die Rover-Aktie eine gute Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dies ergibt eine Abweichung von +49,93 Prozent. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab an acht Tagen überwiegend positive Diskussionen und an sechs Tagen neutrale Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden jedoch vornehmlich neutral bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen.

Zusammenfassend erhält Rover eine neutrale Empfehlung von den Analysten, eine gute Anlegerstimmung und eine negative Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.