Route1 Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Route-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,05 CAD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,02 CAD, was einem Unterschied von -60 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 CAD weist mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-33,33 Prozent Abweichung) auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Insgesamt erhält die Route-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktie über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin, da die Aktivität im Netz mittelmäßig war. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält die Route-Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Route besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Route-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (66,67) führt jedoch zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Route.