Route1 Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Aktie von Route zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Dies wird durch den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bestätigt, der bei 0,04 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD liegt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von Route auf dieser Basis mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Route-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Route ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für Route, weshalb in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Route liegt bei 33,33 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf diesem Niveau.