Rottneros AB Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Hilfsmittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Rottneros betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 42,86 Punkte, was bedeutet, dass Rottneros momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,78 ein "Neutral"-Rating. Somit wird Rottneros insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Rottneros wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Rottneros-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Für Rottneros ergibt die Untersuchung eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes, da sowohl die Beitragsanzahl als auch die Rate der Stimmungsänderung als gering bewertet werden.

Insgesamt wird die Rottneros-Aktie in verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.