Rotork Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Stärke Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rotork-Aktie liegt bei 71, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 41,07, was auf Neutralität hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Die Anleger-Stimmung zu Rotork ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Analysten haben Rotork in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 342,5 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 10,99 Prozent bedeutet und zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 308,6 GBP der Rotork-Aktie sich um -0,78 Prozent vom GD200 (311,04 GBP) entfernt, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 305,14 GBP, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Rotork-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.