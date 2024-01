Rotork Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Rotork. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 31,73 Punkte, was bedeutet, dass Rotork weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 40,8, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rotork-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 305,92 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 323,6 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (308,95 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Somit wird die Rotork-Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses verzeichnete Rotork in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,35 Prozent, was einer Underperformance von -3,13 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Maschinen"-Branche und 4,13 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors entspricht. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Rotork veröffentlicht, jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Rotork, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der verschiedenen Kriterien eine überwiegend neutrale Bewertung der Rotork-Aktie.