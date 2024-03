Rotork Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Aktienkurs von Rotork hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -0,47 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Rotork im Branchenvergleich eine Underperformance von -1,5 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 1,23 Prozent im letzten Jahr, wobei Rotork um 3,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Rotork als unterbewertet, da das KGV mit 26,2 insgesamt 36 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 40,97 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen über Rotork in den sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die Analyse der Analysten ergibt eine aktuelle Bewertung der Rotork-Aktie als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Basis führen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 6,93 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Rotork somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.