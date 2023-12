Rotork Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "YIT":

Rotork-Aktie erhält gemischte Bewertungen

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance des Sektors "Industrie" weist die Rotork-Aktie eine Rendite von 5,35 Prozent auf, was mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 5,24 Prozent verzeichnet, liegt Rotork jedoch um 0,11 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Bei der Beurteilung, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Rotork liegt bei 36,21 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-tägigen Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Rotork-Aktie bei 305,62 GBP liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 322,6 GBP (+5,56 Prozent Abweichung) liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 308,17 GBP, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+4,68 Prozent) führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rotork-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rotork bei einem Wert von 25 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 35,3 unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.