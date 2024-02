Rotork Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Dividendenrendite der Aktie von Rotork liegt derzeit bei 2,18 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie einen geringeren Ertrag von 2,01 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt niedrigeren Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens mit dem Urteil "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Rotork insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Einschätzung "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 342,5 GBP für das Wertpapier ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 8,18 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Rotork für diesen Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Rotork im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,48 Prozent erzielt, was 3,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" beträgt die mittlere jährliche Rendite 1,73 Prozent, wobei Rotork aktuell 2,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rotork liegt bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,19 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Kriterien erhält Rotork daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.